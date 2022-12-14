İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, bir yıl önce başladığı istiridye mantarı üretimine yeni yılda da devam edecek. Belediye ekipleri, hasat edilen mantarları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, bir yıl önce başladığı istiridye mantarı üretimine yeni yılda da devam edecek. Belediye ekipleri, hasat edilen mantarları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak.

İzmit Belediyesi, bir yıl önce başladığı istiridye mantarı üretimine Modern Hayvan Pazarı’nda kurulan serasında yeni yılda da ara vermeden devam edecek. Üretimin başladığı günden itibaren hasat edilen istiridye mantarları, Kardeş Eller Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi ailelere ve mahallelerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılırken, Çınar Halk Market reyonlarında da uygun fiyata satışa sunuluyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, protein bakımından zengin istiridye mantarı ile çiftçiye yeni üretim alanları oluşturmaya ve hasat edilen ürünleri vatandaşlara ulaştırmayı sürdürecek. Mantar üretim tesisinde çiftçilere ve talep eden vatandaşlara verilen eğitimler de yeni yılda da devam edecek.