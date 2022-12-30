Çiftçinin ve üreticinin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere nakliye desteği veriyor. Denizli’nin 9 ilçesindeki 613 üreticinin TMO’dan aldığı 750 ton arpanın nakliye hizmeti Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor.

Çiftçinin ve üreticinin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere nakliye desteği veriyor. Denizli’nin 9 ilçesindeki 613 üreticinin TMO’dan aldığı 750 ton arpanın nakliye hizmeti Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor.

Denizli’de kırsal bölgelerde üretimi daha da artırmak için çiftçinin ve üreticinin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların aldığı yemlerin işletmelerine taşınması için nakliye desteği verdi. Denizlili besiciler, Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) uygun fiyata satın aldıkları arpanın işletmelerine getirilmesi için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan nakliye desteği talep etti. Başkan Zolan’ın talimatı üzerine Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Buldan, Çameli, Çardak, Honaz, Kale ve Serinhisar ilçelerinden 613 üreticinin TMO’dan aldığı toplam 750 bin kilogram arpanın nakliye hizmeti Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmeye başlandı. İlk etapta Bozkurt, Çameli Çardak ve Honaz ilçelerindeki üreticilerin ücretsiz olarak tırlarla taşınan arpaları işletmelerine teslim edildi.

“Bu bizim için çok kıymetli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçi ve üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. Kısa süre önce üreticilerin sürülerinde kalite ve verimin artması amacıyla küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailelere yönelik başlattıkları 1000 adet damızlık koç ve teke hibe destek projesinin müjdesini verdiklerini hatırlatan Başkan Zolan, “Çok şükür Denizli’miz her alanda üretmeye, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için katkı sağlamaya devam ediyor. Biz de üretimle uğraşan vatandaşlarımızın yanında olmaya, tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan nakliye desteğinden faydalanan üreticiler ise yaşadıkları memnuniyeti ,ifade ederek, projede emeği geçen Başkan Zolan ve ekibine teşekkür etti.