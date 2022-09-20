Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, serbest piyasada tekelci konumunda bulunan Ferrero’nun piyasayı dengede tutup ihtiyacını karşılamak için fiyat açıkladığını belirterek üreticilere TMO ve FİSKOBİRLİK önerisinde bulundu.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, serbest piyasada tekelci konumunda bulunan Ferrero’nun piyasayı dengede tutup ihtiyacını karşılamak için fiyat açıkladığını belirterek üreticilere TMO ve FİSKOBİRLİK önerisinde bulundu.

Serbest piyasadaki fındık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, “Üretici her şeyden önce emanete fındık vermeyerek ve ihtiyacı kadar satarak kendi ürüne sahip çıkmalıdır. Üreticinin emanete fındık bırakmasını ve birden pazara fındık indirmesini Ferraro gibi firmalar da elbette bir fırsat olarak görmektedir ve fiyatların yükselmemesi adına her türlü çalışmayı yapmaktadır. Dolayısıyla bu anlamda serbest piyasada tekelcilik yapmaktadır. Bu anlamda görev üreticiye düşmektedir üretici sabırlı olup beklemesi halinde ihtiyacını karşılayamayan bu firmalar fiyatları serbest piyasada yükseltecektir” dedi.

Ferraro’nun alternatifi FİSKOBİRLİK olmalı

Üreticiye TMO ve FİSKOBİRLİK’i öneren Şahin, “Şuan TMO üreticiden fındık alabilmek için her türlü kolaylığı göstermektedir. Fındıkta nem oranını dahi 6.5’a kadar düşürmüştür. Bu bölgemizdeki fındık üreticileri açısından makul bir sınırdır. Yine randevu en fazla bir hafta içerisinde alınabilmektedir. Ödemeler ise en fazla 21 gün içerisinde yapılmaktadır. Giresun kalite için 53, levant kalite için ise 52 TL’den alım yapmakta artı bu fiyatlara bir de randıman farkı vermektedir. Dolayısıyla TMO üretici için önemli bir kurumdur. Bu konuda TMO’nun fındık alımı yapıyor olması üreticilerimiz için bir kazanımdır. Diğer taraftan FİSKOBİRLİK aslında serbest piyasada Ferraro’nun bir alternatifi olmalıdır ancak bunun için bütün şartları ve imkanları ortaya koymalıdır. Şuanda FİSKOBİRLİK serbest piyasanın üzerinde TMO’nun altında bir fiyat vermektedir. FİSKOBİRLİK konumu itibarıyla serbest piyasada Ferraro’nun alternatifi olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.