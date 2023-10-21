Türkiye'nin limon üretiminde ilk sırada yer alan Mersin Erdemli'de, bir yıla yakın saklanabilen depoluk olan 'Lamas' cinsinde hasat yaklaşırken, üretici fiyatının bahçede 10 TL olmasını umut ediyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de erkenci limon Mayer'de hasat devam ederken kilogram fiyatı 1 ile 1,5 TL arasında olması üreticisini üzdü. Erkenci olduğu için depoda bekletilemeyen 2-3 ay içerisinde tüketilmesi gereken 'Mayer' limondan sonra bölgede dikenli olarak geçen 'Lamas'ta hasat başlayacak. Lamas limonun 1 yıla yakın depoda bekletilme imkanı olması ve ihracata gitmesi nedeniyle fiyatının kilogramda 8-10 TL arasında olacağı ifade ediliyor. Üreticiler ise fiyatın 10 TL ve üzerinde olması halinde ekonomik olarak kazanç sağlayabileceklerini ifade etti.



"Geçen yıl dalında 6 liraydı"

Şuan limonun gerçek değerini bulamadıklarını, erkenci limonun 1 TL olduğunu belirten üreticilerden Hasan Yakın, "Bunlarda belki de Türkiye'nin en değerli limonları, dikenli limon diyoruz. Piyasada belli ama en az bir 10 lira, 15 lira olması lazım dalda. En azından çiftçiler zararını kurtarsın, ekonomiye canlı bir hareket getirelim. Bu limona normalde dikenli limon diyoruz yediveren cinsi, bazı yerlerde Lamas limonu deniliyor. Dünyanın en kaliteli limonudur. 5 dereceye koy en az bir yıl dayanır, çürümez. Limonun girdileri çok ilaçtı, işçilikti, gübresiydi, dalda en az 10 lira, 15 lira olması gerekiyor ki çiftçi zararını kurtarsın, emeğinin karşılığını alsın. Geçen yıl dalında 6 liraydı, ama şuan piyasada belli değil. Mayer limon 1 lira, 1.5 lira o da kurtarmıyor, masrafını kurtarmıyor. Önemli olun bizim için Lamas limonu. Çünkü raf ömrü uzun, yatak ömrü uzun, dediğim gibi 5 dereceye koyarsan en az bir yıl çürümez. Mayer limonu depoya koy üç ay sonra çürür ama bu tam bir yıl dayanır. Dünyanın en kaliteli limonudur. İhracata bağlı, ihracat olursa fiyat artar" dedi.



"Depolarda 10-12 ay durabiliyor"

Bahçe sahiplerinden Ferhat Aytekin ise "Limon işi yapmaktayım, artı esnafım da. 16 yıl yatak limon yaptım. Şuanda da dikenli, aydın, enter limon yetişmiş durumda. Kendi limon bahçem de var. Aydın cinsi, yetişmiş durumda, kesime hazır. Lamas cinsi limonumuz halk dilinde de dikenli limon yatağa dayanıklı. Dayanıklı olduğu için de depolarda yaklaşık 10 ay, 12 aya kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.