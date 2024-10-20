Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı kendisine gelen her talebi devletin imkanları çerçevesinde hızla yerine getirerek vatandaşların yüzünü güldürürken gönüller inşa etmeye devam ediyor.

Ekim ayı başında Sinanpaşa’nın Taşoluk beldesinde gerçekleştirilen Brokoli Tarla Günü etkinliğine katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, burada çiftçilerle ve tarlada çalışan işçilerle sohbet etmiş, yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri de dinlemişti. Üreticiler, sabah erken saatlerde tarlaya çapa ve hasat işlemleri için girdiklerinde çiğ ve kırağıdan dolayı ıslandıklarını ve üşüdüklerini ifade ederek Vali Yiğitbaşı’dan yağmurluk ve bir üretici de çocuğu için kitap seti talebinde bulunmuştu. Vali Yiğitbaşı, talepler sonrası üreticilerin o isteğini yerine getirdi. 40 adet yağmurluk ile kitap seti üreticilere teslim edildi.