Tarımda yeni üretim planlaması ve destekleme modeliyle ilgili bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Muğla il ve ilçe tarım personelinin katılımıyla sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Yeni modelin detaylarını üreticilere en doğru şekilde aktarmak ve merak edilen soruları yanıtlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çiftçilere üretim planlaması, tarımsal destekler ve yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kapsamlı bilgi verildi. Muğla il ve ilçe tarım müdürlüklerinden uzman ekipler, üreticilerle birebir iletişim kurarak, yeni dönemin hedeflerini ve sağlanacak desteklerin etkilerini açıkladı. Bu çalışmanın, tarımsal verimliliği artırma ve üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarını benimsemelerine katkı sunması hedefleniyor.

Yetkililer, bu tür saha çalışmalarının süreceğini ve çiftçilerin her türlü soru ve önerileri için ilgili birimlere ulaşabileceklerini belirtti. Tarımda yeni dönemle birlikte üretim süreçlerinin daha planlı ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.