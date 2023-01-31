Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bitkileri desteklemeleri bilgilendirme çalışması devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bitkileri desteklemeleri bilgilendirme çalışması devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından kent genelindeki köylerde yem bitkileri desteklemeleri ile ilgili köy bazındaki eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Eğitim çalışmasından çiftçilere desteklemelerin hangi şartlarda ve ne kadar olacağı konusunda detaylı bilgiler verilerek, soruları cevaplandırıldı.