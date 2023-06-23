Aydın’da hayata geçirilen Doğadan Modaya organik Pamuk projesi çerçevesinde üreticilere organik kompost yapımı eğitimi verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Söke ve Didim İlçelerinde 18 Mahallede yaklaşık 25 bin dekar alanda yürütülmekte olan "Doğadan Modaya Organik Pamuk" projesi çerçevesinde proje ortağımız Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü işletmesinde üreticilerimize TAYEM Bitkisel Üretim Birimi’nde görevli Dr.Serdar Toprak ve Pınar İpek tarafından organik atıkların değerlendirilerek sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak ve organik tarım farkındalığı oluşturmak adına uygulamalı organik kompost yapımı eğitimi verildi” denildi.