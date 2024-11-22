Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Süt Üreticileri Birliği, bünyesinde bulunan 800 çiftçiye özel indirimli hayvan yemi ve un satışı yaptı. Piyasaya göre yaklaşık 200 lira indirimli ürün alan üreticiler satış noktasına akın etti.

Mudurnu Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Alpagut köyü Muhtarı İmren Çetin, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kampanya yaptı. Bünyesinde bulunan 800 çiftçiye indirimli olarak yem, küspe, kepek ve un ürünlerini satışa sundu. Birlik bütçesi ile alınan ürünler indirimli olarak üreticilerle buluşturuldu. Dua ile açılışı yapılan Süt Üreticileri Birliği’nin satış noktasına üreticiler akın etti. Başkan İmren Çetin, satışların hayırlı olmasını diledi.

Birliğin üyesi üretici Erkan Akıllı, "Başkanımız buraya yeni bir hizmet kazandırdı. Üreticilerimize hayırlı olsun. Piyasadan bir nebze olsun ucuz ürünlerimiz var burada. Kar amacı gütmeden, kendi çarkını çevirecek şekilde fiyatları en düşük seviyede tutarak satış yapılıyor" dedi.