Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki 89 çiftçiye, yüzde 75’i hibe olmak üzere 96 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün şehir genelinde yem bitkisi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği proje çerçevesinde üreticilere hibe destekli tohum dağıtımı yapıldı. Yem bitkileri yetiştiriciliğine uygun tarımsal üretim alanları ile nadas alanlarında, hayvancılığın ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dağıtılan yem bitkisi tohumunun maliyetinin, yüzde 75’ini bakanlık, yüzde 25’ini de çiftçi katkısı şeklinde karşılandığı ifade edildi. Elbistan’da ise, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığı ile sürdürülen çalışmalar sonucu 89 çiftçi, yem bitkisi tohumu talebinde bulundu. Bu çiftçilere toplamda 96 ton tohum dağıtımı yapıldı.

Toplamda 5 bin dönüme yakın bir alanda yem bitkisi üretimi yapılmasına imkan sağlanacağını dile getiren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, “Dağıtımı yapılan bu tohumluklar ile çiftçiler, kaliteli kaba yem üretimi yaparak, hayvancılığın bu alandaki açığının kapatılmasına katkı sağlayacak” dedi.

Tohum alan çiftçiler ise bir sezonda 2 ürün ekme şansını yakaladıklarını belirterek kuruma teşekkür etti.