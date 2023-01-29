Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 85 üreticiye 2 milyon 320 bin 858 lira ödeme gerçekleştirdi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 85 üreticiye 2 milyon 320 bin 858 lira ödeme gerçekleştirdi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ’Hayvan Hastalık Tazminat Desteklemesi’ çerçevesinde, 1 yetiştiriciye 2 hayvan için toplam 63 bin 690 lira destekleme işlemi gerçekleştirildi. ’Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi Desteklemesi’ çerçevesinde ise 63 yetiştiriciye bin 230 adet manda için 1 milyon 771 bin 800 lira ödeme yapılırken, 2022 Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi çiğ süt desteklemelerinden yararlanan 21 üreticiye bin 392 ton süt için 485 bin 95 lira destekleme işlemi gerçekleştirildi.