Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere yönelik düzenlenen meyve bahçesi tesisi ve budama eğitimi 95 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, üreticilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına devam ediyor. Ücretsiz olarak düzenlenen meyve bahçesi tesisi ve budama konulu eğitim programı Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda, 95 üreticinin katılımı ile gerçekleştirildi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde meyve bahçesi tesisi, budama teknikleri ve erken uyarı sistemi konuları, Ziraat Yüksek Mühendisi Duygu Doğandor ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yakup Özkan tarafından katılımcılara anlatıldı. Programda Tepebaşı Belediyesi tarafından BEBKA desteği ile Eskişehir’de ilk kez uygulanan, Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi’nin üreticiye faydaları da ele alındı. Tepebaşı ilçe kırsalının tamında, 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede kurulan istasyonlar ile hizmet veren sistem, analiz edilen veriler ışığında, üreticilere daha planlı ve verimli üretim yapma fırsatı sunuyor.

Etkinliğe katılan üreticiler de eğitim çalışmasından dolayı memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.