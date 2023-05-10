Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, stratejik öneme sahip buğdayda hasat yaklaşırken üreticilerin bir an önce fiyatların açıklanmasını beklediğini belirtti.

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da birçok ürünün hammaddesi olan buğdayda hasat önümüzdeki haftalarda başlayacak. Üreticiler hasat öncesi buğday alım fiyatlarının açıklanmasını istiyor. Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Havalar bu yıl yağışlı ve serin gitti, bu sebeple buğdayda rekolte beklentimiz yüksek. Hafta sonu başlayacak olan buğdayın girdi maliyeti bir kilogram için 7 TL. Çiftçilerimizin zarar etmemesi için enflasyona göre buğday fiyatının en az 10 TL olarak açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Buğday fiyatlarının artmasının gelecek seneki ekim alanında da artışa neden olacağını aktaran Doğan, "Küresel boyutta olduğu gibi ülkemiz için de en stratejik ürünlerin başında yer alan buğday ne kadar çok desteklenirse üretimi de o kadar artacaktır. Cumhurbaşkanımızdan buğday fiyatını 10 TL’nin üzerinde, prim desteğini de 1 TL’nin üzerinde açıklanmasını talep ediyoruz. Gerekli destek verilmezse üretici zarar edecek ve bu kadar önemli bir ürünü ekmeyi bırakarak başka ürünlere yönelecektir. Geçen sene buğday fiyatı kilogramı 6,40 TL ve prim 1 TL açıklandığında birçok çiftçimiz prim desteğinden faydalanamadı. Ekimini yapmadan önce tüccardan gübre ve mazot alan çiftçilerimiz buralara buğday vermek zorunda kalıyor. Sadece TMO’ya ürün döken çiftçilerimizin değil, tüm buğday üreticilerimizin primden yararlanması gerekir" dedi.