Bursa Yenişehir Belediyesinin sürdürdüğü Tarım ve hayvancılığa destek çerçevesinde ilçede 800 dekar arazide mera ıslah çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrası hayvan üreticilerine büyük katkı sağlayacak.

Bursa Yenişehir Belediyesinin sürdürdüğü Tarım ve hayvancılığa destek çerçevesinde ilçede 800 dekar arazide mera ıslah çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrası hayvan üreticilerine büyük katkı sağlayacak.

İlçeye bağlı Karacaali, Karaköy, İncirli, Karasıl ve diğer yerlerde yapılan mera ıslah çalışmaları üreticiye büyük kolaylık sağlayacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Tarım ve hayvancılığa desteğimiz mera ıslah çalışmalarımızla devam ediyor. Hayvancılığın geliştirilmesini desteklemek ve yem maliyetlerini düşürmek için özelliğini kaybetmiş olan meralarımızı iyileştirerek üreticilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu arazilere gübre desteği ile karma çayır otu tohumu veriyoruz. Son olarak Karasıl mahallemizde yaptığımız mera ıslah çalışmamızla birlikte toplam ıslah ettiğimiz mera alanlarını 800 dekara çıkardık. Çiftçimize bereketli olsun" dedi

Köylüler, “ Bu proje sayesinde artan maliyetler düşerken hayvanlarımızın daha doğal ortamlarda beslenmesi sağlanıyor. Bunlar bize büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın’a teşekkür ediyoruz. Belediyemiz sayesinde bu alanlarda yapılacak çalışmalar ile köylümüz rahat bir nefes alacak” dediler.