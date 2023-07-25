Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, bal fiyatlarını açıkladı.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olmaması için makul fiyatlar belirlendiğini açıkladı. Süzme balın kilosu 300 TL, petek balın kilosu 350 TL, karakovan balın fiyatı ise 450 TL olarak açıklandı.

Mehmet Yaşar Yiğit, “Maliyetleri göz önünde bulundurarak hem üreticimizin zarar etmemesi hem de tüketicinin rahatlıkla bal alıp tüketmesi için dengeli bir fiyat belirlemesi yaptık. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği’ne üye üreticilerimiz tarafından 2023 yılında doğal yaylalarda üretilen bal fiyatlarımızı belirledik. Doğal ürünümüze fahiş fiyat uygulamayarak sadece üreticimizin emeğini karşılayacak fiyatı belirledik. Tüketicilerimize tavsiyemiz balı alırken aracıdan değil, arıcıdan alsın” dedi.