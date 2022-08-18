ÜRETİCİDE 2 TL 30 KURUŞ MARKETLERDE 13-14 TL
Tarımda üretim merkezlerinden Mersin'de şeftali hasadı tarlada 2 lira 30 kuruştan sürerken, üreticiler geçen yıl 4 TL'den sattıkları ürünlerinin düşük fiyata gitmesine anlam vermediklerini belirterek, tüketicilere marketlerde yüksek fiyata satılmasına karşı 'Biz ucuz satıyorsak, vatandaşta ucuza yesin' diye çağrıda bulundu.
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