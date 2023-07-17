Selçuk Belediyesi tarafından, üreticiye destek olmak ve üretici ile tüketiciyi bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Belevi Şen Şeftali Şenliği, Selçuk’un yanı sıra birçok il ve ilçeden gelen yurttaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Belediyesi, Belevi Şen Şeftali Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Üreticiye destek olmak ve üretici ile tüketiciyi bir araya getirmek amacıyla düzenlenen şenlik, şeftali hasadıyla başladı. Hasadın ardından Efes Selçuk Bisiklet Topluluğu ve bando takımının katılımıyla gerçekleşen kortej eşliğinde Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üretici pazarında yer alan stantları ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, farklı yörelerin oyunlarıyla şenlik sahnesini renklendirdi. Şeftalinin emek ve sabırla topraktan dala uzanan yolculuğuna adanan şenlik, çevre il ve ilçelerden gelen katılımcılardan büyük ilgi gördü. Şenlik programı çerçevesinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İlçe Kaymakamı Ekrem İnci tarafından konuşmalar yapıldı.

"Belevi şeftalisinin ünü kadar şenlik yapmışız"

Belevi Şen Şeftali Şenliği’nin üretim maliyetleri artan çiftçilere destek olmak amacıyla düzenlendiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "2019’dan beri aslına bakarsanız biraz daha öncesinden şeftali şenliği yapılıyor burada. Biz 2019’dan beri başka bir şeylere dönüştürebilelim, bu şenlik daha fazla her yere yayılsın istedik ki biraz önce karşılaştığım birçok kişi, bazıları Afyon’dan gelmiş. Bazıları Aydın’dan, Manisa’dan geleni Denizli’den geleni duydum. Demek ki 2019’dan beri Belevi şeftalisinin ünü kadar şenlik yapmışız. Bunlar sizler sayesinde, ellerinize sağlık hepinizin. Her geçen gün girdi maliyetlerinin fazlalaşması sebebiyle gerçekten çiftçi çok zor durumda. İşte bize bu şenlikleri yaptıran esas amaçlarımızdan bir tanesi de hem Belevi’nin ve Efes Selçuk’un ürünlerine, bu bereketli topraklara güveniyor olmamız hem de çiftçilerimizin arkasında olduğumuzu beyan etmek istememizdir” dedi.

"Çiftçilerimiz gerçekten bu bölgeye çok büyük katma değer katıyorlar"

2022 yılı verilerine göre Selçuk’ta, şeftali üretiminin 30-35 bin ton olduğunu ve bu miktarın yarısından fazlasının ihraç edildiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Ekonomik noktasına baktığımızda hem Belevi’deki hem de Efes Selçuk’taki çiftçilerimiz gerçekten bu bölgeye çok büyük katma değer katıyorlar. Sadece şunu söylemek istiyorum; eğer çiftçi yoksa üretim yok, üretim yoksa hayat yok, biz Efes Selçuklular bu ülkede hayatın daim olmasını isteyenlerdeniz" şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Ekrem İnci de, Selçuk’un tarımsal açıdan verimli bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, "Biz üreten ülke olacağız. Şeftali üreteceğiz, nar üreteceğiz, ceviz üreteceğiz. Hepimiz üreteceğiz kendimize yeterli olacağız ve bizden kalanları da yurt dışına ihraç edeceğiz. Dolayısıyla bu güzel şenliği yapan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bereketiniz bol olsun" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, Belevili kadınların çalışacağı Belevi Çayhanesi’ni gezdi. Başkan Ceritoğlu Sengel ayrıca, şenlik alanında düzenlenen Şeftalili Magnolia Yapımı Atölyesinde kadınlarla birlikte magnolia yaparak katılımcılara ikram etti. Üretici ve tüketiciyi buluşturmayı amaçlayan Belevi Şen Şeftali Şenliği programında bu yıl da “En Güzel Şeftali Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya katılan üreticilerden İrfan Özler 3., Süleyman Sağlam 2. olurken, Gani Akgün 1.’lik ödülü almaya hak kazandı. Belevi Şen Şeftali Şenliği, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür’ün “Ege Türküleri Konseri” ile son buldu.