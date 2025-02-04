Eskişehirli üreticilerin mahsulleri Tepebaşı Belediyesi Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nda muhafaza edilirken ürünler, tazeliğini kaybetmeden ve olumsuz hava şartlarından etkilenmeden vatandaşlarla buluşuyor. Tesiste 2024 yılında muhafaza edilen ürün miktarı 2 bin 330 ton olurken, aynı zamanda tesis kendi elektriğini de üretiyor.

Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli Sakintepe Soğuk Hava Deposu’yla üreticilerin mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında kolaylık sağlamayı sürdürüyor. Hijyen ve teknoloji açısından birinci sınıf hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu sayesinde üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmiyor. Yılın 12 ayı üretim yapan, Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler, soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Üreticinin ve emeğin yanında olan Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticisine sağlamış olduğu bu imkan ile birlikte, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca küçük üreticilere belirli bir metrekarelik alana kadar ücretsiz kullanımı sağlanan depo, zirai ürünlerin donma riskine karşı da ürünlerin korunmasını sağlıyor. Üreticinin yanında Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliğiyle birlikte yürütülen çalışmalarla tesiste, 2024 yılında kıvırcık marul, ıspanak, kuşkonmaz, maydanoz, taze soğan, başta olmak üzere 2 bin 330 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edildi. Üreticilere, yükleme ve tasnif noktasında da hizmet verilen Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nda; ürünlerin kısa sürede tazeliğini kaybetmeden, olumsuz hava şartlarından etkilenmeden vatandaşla buluşması sağlanıyor.

Tesis kendi elektrik ihtiyacını karşılarken temiz enerji de üretiliyor

Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nda ayrıca, BEBKA desteği ile kurulan Güneş Enerji Santralleri (GES) sistemi ile 2024 yılında 169,72 MWh elektrik üretilerek 80,6 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Tesis, GES ile kendi elektrik ihtiyacını karşılarken aynı zamanda 72,9 MWh ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi üretti. Depodan istifade eden üreticiler ise kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.