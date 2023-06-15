Mersin Kent Konseyinin birleştirici organizasyonu ve Mersinden Kadın Kooperatifi ile Girişimci İş Kadınları Derneğinin (GİŞKAD) işbirliğinde, deprem bölgesindeki kadınlara destek olmak amacıyla örnek bir projeye imza atıldı. Mersinli ve depremzede gönüllü kadınlar, Kent Konseyinin organizasyonu ve Mersinden Kadın Kooperatifi ile Girişimci İş Kadınları Derneği işbirliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde, deprem bölgesindeki kadınlar için bir araya geldi. Mersinden Kadın Kooperatifinin Üretim Atölyesinde bir araya gelen kadınlar, dikiş tezgahlarının başına geçerek deprem bölgesindeki kadınlar için kıyafet üretti.

Mersinli ve deprem bölgesinden Mersin’e gelen gönüllü kadınlar tarafından üretimi yapılan yüzlerce kıyafet, deprem bölgesindeki kadınlara ulaştırıldı. Mersin Kent Konseyi, Mersinden Kadın Kooperatifi ve Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından gösterilen dayanışma örneği, deprem bölgesindeki kadınlar için devam edecek.