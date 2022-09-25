Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, tarihi Uzuncaburç Mahallesi’nde düzenlenen ‘Pekmez Tadım Günleri’ne katıldı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, tarihi Uzuncaburç Mahallesi’nde düzenlenen ‘Pekmez Tadım Günleri’ne katıldı.

Uzuncaburç’un tarihi dokusuyla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte Meral Seçer, her sene olduğu gibi tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen pekmez yapımına katıldı. Üretici kadınlarla birlikte üzüm toplayan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, sonrasında pekmez kaynattı.

“Uzuncaburç’ta kendi iklimiyle yetişen çok güzel ürünler var”

Burada yaptığı değerlendirmede, yapılan üretimin son derece kıymetli olduğunun altını çizen Meral Seçer, “Uzuncaburç, 1300 yıllık tarihi olan Olba Krallığının başkenti. Tarihiyle, doğasıyla ve kendi iklimi ile yetişen çok güzel ürünleri var. Bunlardan bir tanesi de sadece bu bölgede yetişen üzüm. Bu üzümden kadınlarımız şahane pekmezler, sirkeler yapıyorlar. Tadına baktım, gerçekten ayrı bir rehası ve tam da tarihi geçmişimizi hatırlatan bir lezzeti var. Herkesin buraya gelmesini ve Uzuncaburç’u görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Mersin merkezden gelen kadınların da pekmez yapım atölyesine katıldığı etkinlikte, mahallede üretilen diğer ürünlerin satışı amacıyla da kadın üretici standı kuruldu. Sumak, ceviz, badem, sirke, elma ve üzüm satışının yapıldığı stantlarda kadınlarla bir araya gelen Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet etme fırsatı da buldu.