Mersin Büyükşehir Belediyesinin, üretici kadınlara destek vermek ve üretici kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak için hayata geçirdiği üretici kadın stantları, kent genelinde faaliyet göstermeye devam ediyor.

Akdeniz ilçesinde yer alan yoğurt pazarında kurulan stantların başına geçen üretici kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini daha fazla insana tanıtma ve kazanç elde etme imkanı buldu. Eylül ayından bu yana her hafta cuma günü farklı üretici kadınların stant açtığı yoğurt pazarında bu kez el sanatlarıyla uğraşan ve seramik alanında üretim yapan kadınlar bir araya geldi. Kurulan stantlarda mutfak araç gereçlerinden süs eşyasına kadar el emeği ile üretilen pek çok ürün alıcıların beğenisine sunuldu.



“Üretici kadınlarımıza istihdam ve gelir kapısı oluşturmak için projemize devam ediyoruz”

'Üretici Kadın Stantları' uygulaması ile her cuma farklı konseptlerde üretim gerçekleştiren üretici kadınlara yer vereceklerini dile getiren Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Esin Aşlar, “Herhangi bir iş imkânı olmayan üretici kadınlarımıza hem istihdam sağlamak hem de evlerine maddi bir gelir oluşturarak katkıda bulunmaları amacıyla, onlara bu şekilde imkân sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yoğurt pazarının lokasyon olarak çok merkezi bir konumda bulunduğunu ve insanların geçtiği en uğrak yerlerden biri olduğunu vurgulayan Aşlar, “Bu hafta da seramik üretimi yapan kadınlarımıza yer vermek istedik. Onlar da bu projeden faydalanmak istediler. Stantlarda yer almak için şu ana kadar 7 binin üzerinde başvuru var. Mersin’de hem kırsalda hem merkezde üretici kadınlarımız çok çalışkanlar ve çok fazla ürün üretebiliyorlar. Bu ürünlerin de insanlarla buluşması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri de bu noktada aracı oluyor. Proje kapsamının da amacına ulaştığını düşünüyorum” dedi.



Üretici kadınlar hem daha çok kişiye ulaşmanın hem de görünür olmanın mutluluğunu yaşıyor

Yaklaşık 3 senedir seramik üretimi yaptığını söyleyen Dilara Özgen Köse, pandemi sonrası ekonomik şartlardan dolayı evde üretim yapmaya başladığını belirterek, “Evde ev tipi fırınım var. Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu bu imkanlardan da yararlanıyorum. Belediye bize burada alan sağlıyor. Benim için çok iyi oluyor. Satışlarımız daha çok oluyor. Daha çok kişiye ulaşıyoruz. İsmimiz duyuluyor. Diğer arkadaşlarımızla da beraber oluyoruz ve bilgi aktarımı yapabiliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesine bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Esengül Kaşıkara ise seramik yolculuğuna küçük bir üretici olarak başladığını ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile işini büyüttüğünü ifade ederek, “Şu anda seramik atölyemiz var. Üretici kadın stantlarına katılmaya devam ediyorum. Çünkü hem reklamımız olsun hem de bizleri daha çok görsünler ve kadınların sesi olalım istiyorum. Evde oturup üretemeyen kadınların üretebilmeleri, böyle etkinliklerin de olduğunu onlara duyurmak ve örnek teşkil etmiş olmak için buradayız” şeklinde konuştu.