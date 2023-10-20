Mersin Büyükşehir Belediyesinin, üretici kadınlara destek vermek ve üretici kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak için hayata geçirdiği üretici kadın stantları, kent genelinde faaliyet göstermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin, Mut ilçesinde bulunan Taşhan’da hizmete açtığı stantlarda satış yapan üretici kadınlar, kendi ilçelerinden sonra merkezde de ürünlerini satışa sunma fırsatı bulurken, bu defa Akdeniz ilçesinde yer alan yoğurt pazarında kurulan stantların başına geçen üretici kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini daha fazla insana tanıtma ve kazanç elde etme imkanı buldu.

“İmkan verildiğinde, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok”

Mut ilçesinden gelerek stant açan üretici Cemile Temer, hobi olarak başladığı taş boyama ve doğal taştan takı yapımı işini, emeklilikten sonra kazanca dönüştürmek isteyerek yola çıktığını anlattı. Mersinin Mut ilçesi Taşhan’da yer alan Büyükşehir Belediyesi üretici kadın stantları ile tanıştıktan sonra 3 yıldır satış yaptığını belirten Temer, “Taşhan’da böyle bir proje olmasaydı, ben böyle bir şey asla yapamazdım. İmkan verildiğinde, zaten kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Büyükşehir de bu konuda bize son derece destek veriyor” dedi.

Üretici Ayşe Cenk ise peynirden tereyağına, kayısı kurusundan alıç sirkesine kadar Mut’a özgü birçok ürünü, Büyükşehir Belediyesinin stantları sayesinde tüketiciyle daha kolay buluşturduğunu belirterek, “Her yere çağrılıyorum. Buraya da getirdiler, sabah erkenden buradaydık. Satış da yaptım” diye konuştu. Büyükşehir tarafından geçtiğimiz haftalarda Mut’ta gerçekleştirilen Patkara Bağ Bozumu etkinliğine de katıldığını aktaran Cenk, “O etkinlikte kartımı verdiğim kişiler hep aradılar. ‘Mersin’e gelmeyecek misin?’ diye sordular. Geldim, sosyal medya üzerinden postumu da paylaştım. Duyanlar gelecektir” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir her şeyde bize yardımcı oluyor”

Üretici Neşe Kara da “Salça, zeytin, turşu, zeytinyağı, yani bir mutfakta ne lazımsa satıyorum. 3 yıldır yapıyoruz, çok da memnunuz” dedi. Büyükşehir’in özellikle kadınlara olan desteğinin çok iyi olduğunu vurgulayan Kara, “Her şeyde bize yardımcı oluyorlar. Mut’tan buraya geliyoruz, her şeyi onlar sağlıyor. Bize yerimizi de ayarlıyorlar” ifadelerini kullandı.