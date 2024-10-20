Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan ve ata tohumu ile bal kabağı üretimi yapan kadınlar, ürünlerini hem Ürün Satış Noktası’nda satışa sunmaktan hem de Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kızılinler Bal Kabağı Panayırı’nda tanıtılmaktan dolayı gururlu ve mutlu olduklarını açıkladı.

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini kadınların üretimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor. Kendi bahçe ve tarlalarında üretim yaparak Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda satış yapan Kızılinler Mahallesi’ndeki kadınlar emeklerini kazanca dönüştürmenin keyfini yaşarken, ata tohumu ile yetiştirdikleri bal kabağının tanıtımını yapmanın da gururunu yaşıyor. Kadınlar, hem Kadın Üretici Ürün Satış Noktaları’nda hem de düzenlenen Bal Kabağı Panayırı’nda ürünlerinin tanıtımına destek olan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini sunuyor.

“Çok mutluyuz”

Kızılinler Mahallesi’nde aile boyu çiftçilikle uğraşan Emine Ünlüer, “Ben çocukluktan beri köyde çiftçilik yapıyorum. Daha önce eşimize dostumuza dağıtıyorduk veya almak isteyen alıyordu. Kadın Üretici Ürün Satış Noktaları açıldıktan sonra ürünlerimiz daha çok değer buldu. Daha iyi değerlendirmeye başladık. Geçen yıl düzenlenen Bal Kabağı Panayırı’ndan sonra herkes memnun kaldı ve köyümüzü tanıdı. Bu yıl tekrar oluyor ve çok mutluyuz. Şimdi kabaktan çok fazla ürün yapmaya başladık. Çorba olsun, böreği olsun ürün çeşitliliğimiz de arttı. Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

“Bal kabaklarının tanıtmaktan dolayı gururluyuz”

Sevinç Serhan ise, “Ben evlendiğimden beri yani 28 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Daha önce bir şey bilmiyordum, eşimin ve kayınvalidemin destekleriyle öğrendim. Onların sayesinde ben de üretici kadınım ve çiftçiyim. Daha çok kabak, patates, domates, biber gibi ürünler üretiyoruz. Bu Kadın Üretici Satış Noktaları açılmadan önce arabayla kapı kapı dolaşıyorduk. Kimse almıyordu, ürünlerimiz kalıyordu. Satış noktalarında da çok memnunuz ekonomimize katkı sağlıyor. Panayıra gelenlerle tanıştık ve ürünlerimizi tanıttık. Hem biz ekonomimize katkı sağladık hem onlar sağlıklı ürünleri evlerine götürdü. Ata tohumu ile ürettiğimiz bal kabaklarının tanıtımını yapmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Eskişehir’in önemli bir değeri”

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, Tepebaşı bölgesinde sürdürülebilir tarım çalışmalarına destek verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üretici Satış Noktaları’nda üreticilerin ürünlerini doğrudan doğruya değerlendirmesi ile birlikte ekonomik anlamda güçlendiklerini gördük ve üretici kadınlarımız da her açıdan gelişim gösterdi. Kadın üreticilerimiz belirleyici, onların istekleri. 70 yıldır bu bölgede kabak ekilir ve ata tohumuyla yapılır ama kadın üreticilerimiz sayesinde hem panayırımızın tekrarını yapıyoruz hem de coğrafi işaretlemeyi alabilirsek Eskişehir adına önemli bir yer alacak. Bu anlamda kadın üreticilerimize müteşekkiriz. Kızılinler bölgesindeki bu bal kabağı Eskişehir’in önemli bir değeri. Buradaki kabağın asıl farkı uzun kış dönemlerine dayanıklı olması. Ben Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.”

“Tepebaşı’nda bal kabağının adresi Kızılinler”

Kızılinler Muhtarı Halil İbrahim Can ise, “Bal kabağı bizim önemli değerlerimizden birisi. Bal kabağı uzun yıllardır ata tohumu ile yetiştirilmektedir. Bal kabağını değerlendirmenin en iyi yollarından birisi de en iyi şekilde pazarlamak. Sağ olsun Tepebaşı Belediyemiz büyük ilgi gösterdi ve bu yıl ikincisi düzenlenen panayır ile pazara daha kolay ulaşma imkanı bulduk. Bu yıl mahallemizde 15 çiftçimiz 200 dekar gibi bir alanda 400-500 ton civarında ürün aldı. Tepebaşı’nda bal kabağının adresi Kızılinler. Buradan da birçok şehre gönderiyoruz” diye kaydetti.

Yetkililer Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 27 Ekim Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında Kızılinler Mahallesi’nde düzenlenecek Bal Kabağı Panayırı’na tüm Eskişehirlileri davet etti. Ayrıca ulaşım için Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binası önünden araç kaldırılacağını belirtti.