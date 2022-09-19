Mersin Büyükşehir Belediyesi, boş zamanlarını üreterek değerlendiren kadınların emeklerini kazanca dönüştürmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, boş zamanlarını üreterek değerlendiren kadınların emeklerini kazanca dönüştürmeye devam ediyor.

Bu çerçevede, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde yürütülen üretici kadın stantları projesi, bir kez daha Tarsus Kültür Park’a taşındı. Tarsus Kültür Park’ta 2 gün boyunca açık kalan 28 stantta 52 kadın ürünlerini satma imkanı bulurken, 17-18 Ekim’de de yine aynı noktada stant kurulacak.

Çukurova bölgesine has lezzetler arasında yer alan kokulu çörekten biberli ekmeğe, yine yöreye özgü iğne oyası işlemeli tülbentlerden yün işlemelere kadar onlarca çeşit ürünün kolaylıkla bulunabildiği Büyükşehir Üretici Kadın Stantları, bu ürünlerin yeni nesiller tarafından da tanınmasına imkan veriyor.

Ev ekonomilerine destek olmak, durağan yaşamlarını hareketlendirerek yeni bir çevre kazanmak ve bin bir emekle ürettikleri ürünlerini kazanca dönüştürmek için çaba harcayan kadınlara umut ışığı olan üretici kadın stantları projesi, katılımcı her kadın için ayrı bir anlam ifade ediyor.

“Evime katkıda bulunuyorum”

3 çocuk annesi Zahide Öbek, evde ürettiği el işi ürünleri stantlarda sattığını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesine bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Evimizde üretip, bu ürünleri satıyor, evime katkıda bulunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mersin’e gidiyoruz, açık havada, parklarda satış yapıyoruz” dedi.

3 çocuk ve 6 torun sahibi üretici kadın

El işi iğne oyalı tülbentler başta olmak üzere, daha birçok ürünü üreterek stantlarda satan bir başka kadın Zülbiye Güler ise “3 çocuk annesiyim. Çocuklarım evlendi ve 6 torunum var. Üretmeyi seven biriyim. Evde üretiyorum; hem kendi harçlığımı çıkartıyorum hem de arkadaşlarla vakit geçiriyorum. Başkanımız Vahap Seçer’e, bize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.