Mersin Büyükşehir Belediyesi hem kadın elinden üretimi desteklemek, hem de kadın emeğine vurgu yapmak ve kadınlara yeni gelir kapıları oluşturmak amacıyla kent genelinde sürdürdüğü üretici kadın stantlarını, her hafta farklı noktada vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı üretici kadın stantları bu kez, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ‘Cumhuriyet’in ışığı üretici kadınlarımızın üzerinde’ sloganıyla Sayapark AVM’de kurdu. 29 Ekim’e kadar üretici kadınların stant açacağı AVM’de kadınlar, ev eşyası ve dekoratif ürünler, hediyelik süs eşyaları ile birlikte, el emeği ile hazırlanmış lezzetlerle stantlarının başında olacak.

“Büyükşehir olarak, üretim yapan kadınların her zaman yanındayız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üretici kadın stantlarını bu hafta Sayapark’da kurduklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlisi Burcu Sert, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, üretime destek çalışmalarımıza devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara mali kaynak oluşturmak için üretici kadın stantlarını açtıklarını ifade eden Sert, “Büyükşehir Belediyesinin üretici kadınları, üretimlerinin çoğunluğunu evde yapıyorlar. Ürettikleri ürünleri satma potansiyelleri çok fazla olmuyor. Bu yüzden üretici kadın stantlarını açıyoruz. Aralık ayı boyunca her cuma Yoğurt Pazarı’nda, kadın üreticilerimiz farklı konseptlerle satışta olacaklar. Aynı zamanda Mut Taşhan’da da bir hafta boyunca üretici kadınlar stant kuracaklar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak evde üretim yapan kadınların her zaman yanındayız” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan mutluyuz”

Stantların 29 Ekim’e kadar açık olacağını ve ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Sayapark AVM Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Engin Türkyılmaz, “Bu süreçte birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklere de dileyen ziyaretçilerimiz gelip katılabilirler. Etkinliklerimiz arasında 360 derece VR çekimi de olacak. Tüm ziyaretçilerimiz gelip Cumhuriyetimizin 100. yılı temalı hatıra videoları çektirip, kendilerine güzel bir hatıra videosu yapabilirler. Onun dışında 28 Ekim’de Atatürk filminin açık hava gösterimi olacak. Bu etkinliğimiz de ücretsiz olacak ve tüm misafirlerimiz davetlidir” diye konuştu.

Üretici kadınlar, Büyükşehir’in desteğinden ve bir arada olmaktan oldukça memnun

Üretici kadın standında el emeği ile hazırladığı organik ürünleri satışa sunan Cansu Gültekin, “Soslar, reçeller, turşular, çikolatalar, kremalar yapıyorum. Yüzde 100 organik ve hepsi ev yapımı ürünler. Bu standı geçen sene gezerken fark ettim ve bu yıl stantlarda yer almak için ben de başvurdum” şeklinde konuştu. Üretici kadın stantları sayesinde ilk defa müşterileriyle birebir buluşma şansı yakaladığını kaydeden Gültekin, “Büyükşehir Belediyesi’ne, birçok insanla buluşma ve emeğimizi paylaşma imkânı tanıdığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

El emeği ürünler yaparak satışa sunan üretici kadınlardan Feyza Görgün ise bir yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarında belli aralıklarda satış yaptığını ifade ederek, “Bizim için stantlar iyi oluyor. Biz hep sanaldan müşteriyle görüşüyoruz. Burada hem müşterilerle bir arada oluyoruz, hem de daha çok insanla tanışıyoruz. Etkinlikte yeni arkadaşlar da ediniyoruz. Bu stantlarda yer almaktan ve desteklenmekten çok memnunuz” şeklinde konuştu.