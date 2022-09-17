Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kentin birçok noktasında yol standartlarını iyileştirerek, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sunmayı sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kentin birçok noktasında yol standartlarını iyileştirerek, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sunmayı sürdürüyor.

Görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollardaki çalışmalarına ara vermeden devam eden yol yapım ekipleri, asfalta hazırlık çalışmalarının ardından sathi kaplama asfalt çalışmalarına geçiyor. Ekipler, bu çerçevesinde Toroslar ve Erdemli’de hem vatandaşlar hem de üreticiler için önem taşıyan yollarda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Toroslar ilçesinde bölge halkı için oldukça önemli olan Hangediği, Horozlu, Evcili, Kızılbağ, Karamehmetgediği grup yolunda çalışma yaptı. 11 kilometrelik yolda sathi kaplama asfalt çalışmasını kısa sürede tamamlayan ekipler, yine Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde ise 800 metre uzunluğundaki yolu yeniledi. Toroslar’da toplam 11,8 kilometre yol yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yaz boyu Erdemli ilçesinin birçok noktasında asfalt ve yol yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Harfilli-Akpınar arasında çalışma yürüttü. Toplam 5 kilometre uzunluğundaki yolun 2 bin 300 metrelik kısmında çalışmaları tamamlayan ekipler, yolun geri kalan kısmında çalışmalarına devam ediyor.