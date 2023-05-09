Tarımsal üretime büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli’de üreticinin zeytin sineği ile mücadelede kullanabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ilaçlama makinesi tahsis etti.

Üreticinin her daim yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli’de, üreticinin zeytin sineği ile mücadelede kullanabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ilaçlama makinesi tahsis etti. Teslim töreninde konuşan Dibeklere Mahalle Muhtarı Kemal Eser, “Yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler” dedi. Üreticinin her daim yanında olduklarını belirten Başkan Ergün de, “Ahmetli ilçemizde tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek anlamında zeytin sineğine karşı ilaçlama makinesini üreticimize tahsis ediyoruz. Faydalı hizmetlerde kullanılsın. Önemli olan üretmek, üretmek. Üreticimizin yanında olabilmek. Bol kazançlar diliyorum” dedi.

Düzenlenen teslim törenine, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP İlçe Başkanı Bekir Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Harun Kaçar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Buran, MHP Ahmetli KAÇEP Başkanı Ayşe Ağırbaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neslihan Çetinkaya, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak eşlik etti.