Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya 13. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Işık, “Üreten ülke olduğumuz sürece başı dik, alnı ak bir ülke olmaya devam edeceğiz. Tüm dünya bir araya gelse üreten Türkiye’ye diz çöktüremeyecek” dedi.

Kütahya 13. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nın açılışı, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl başkanı Mustafa Önsay, il protokolü, sektör temsilcileri ve çok sayıda üreticinin katılımıyla Kütahya Belediyesi Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Vali Ali Çelik ile birlikte fuar alanındaki stantları gezen Işık, sektör temsilcileri ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve istekleri dinledi.

7 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak fuarın şehre hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, “13’üncü Tarım Fuarı’nın açılışı nedeniyle burada bizi buluşturan organizasyon firmasına ve katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür fuarlara katılmanın ne kadar zahmetli ve zor bir iş olduğunu bu mesleğin içinden gelmiş biri olarak iyi bilirim. Ancak büyümek, ulusal ya da uluslararası düzeyde sektörün içinde yer almak istiyorsanız da başka da yolu yok bu işin. Bu fuarlar, üreticinin işini kolaylaştıran tarım makinaları imalatçılarını, teknolojiyi geliştiren diğer imalatçıları bir araya getiren, alıcıyla satıcının buluştuğu ve Türkiye tarımının daha ileriye gitmesi için teknolojinin transfer edildiği alanlar. Geride bıraktığımız dört yıllık görev zamanı içerisinde üçüncü tarım fuarının açılışını yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığımı sizlerle paylaşmak isterim. Göreve gelir gelmez ilk 2019 yılında yine bu alanda bu fuarı yapmıştık. 2020 ve 2021 yılında pandemi nedeniyle etkinliklerin iptal olması sonucunda bu fuar gerçekleştirilemedi. 2022 yılında bu fuar yine bu alanda gerçekleştirildi. Bugün de son dört yılda üçüncü fuarı hep birlikte açıyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Göreve geldiğimizdi iki büyük problem vardı"

“Üreten ülke olduğumuz sürece başı dik, alnı ak bir ülke olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Işık, “Pandeminin geride bırakıldığı süreci dikkate aldığımızda dünyada ve Türkiye’de önce üretmenin ama bu üretmenin içerisinde tarımsal gıda üretmenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya öğrenmiş oldu. Eğer tarımsal üretiminiz yeterli değilse cebinizde ne kadar paranız olursa olsun hiçbir işe yaramadığını pandemi döneminde herkes öğrendi. Kendi insanınızı önce doyuracaksınız, daha sonra barındıracaksınız sonra da lüks hayatı öyle sunacaksınız. Doyuramadığınız sürece o bölgede ve o ülkede sosyal barışı da sağlayamıyorsunuz. Onun için tarımsal fuarlar ve tarımsal üretim ülkemiz için çok önemli, dünya için çok önemli, ilimiz için de çok önemli. Bu ilin huzur içerisinde kendine yeter hale gelip bunu sürdürebilmesi için tarımın ve diğer üretim alanlarının sürekli çalışması ve zenginleşmesi gerekiyor. İki büyük problemimiz vardı göreve geldiğimizde. Birincisi göç veren bir ildik, ikincisi de bölgenin en fakir illerinden birisiydik. Şükürler olsun her ikisini de aşmak üzereyiz. Onun için tüm üreticilerimize huzurunuzda minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ne üretirse üretsin, yeter ki üretsin. Evinin bahçesindeki sebze üretiminden tutun İHA ve SİHA üretimindeki bir parçaya katkıda bulunanlara kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Üreten ülke olduğumuz sürece başı dik, alnı ak bir ülke olmaya devam edeceğiz. Tüm dünya bir araya gelse üreten Türkiye’ye diz çöktüremeyecek. Biz bundan eminiz” dedi.