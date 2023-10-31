Muratpaşa Belediyesi, atölyeleri, bitki üretim tesisleri, asfalt plenti, aşeviyle ilçe sakinlerine sunduğu hizmetlerin yüzde 80’ini öz kaynaklarıyla üretiyor.

Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal’ın “Üreten Belediye” hedefiyle büyük bir dönüşüm yaşadı. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri bünyesinde kurulan atölyelerde kent mobilyalarından çöp konteynerlerine üretimi kendi bünyesinde gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, bitki üretim tesisinde de parklarında kullandığı her türlü çiçeği yetiştiriyor.

Belediyenin iş makineleri başta olmak üzere sahip olduğu tüm taşıtların bakım ve onarımı da belediye bünyesinde gerçekleştirilirken, cadde ve sokak yenileme çalışmalarında kullandığı asfaltı da yine kendisi üretiyor. Muratpaşa Belediyesi, bugün ilçe sakinlerine sunduğu hizmetlerin yüzde 80’ini öz kaynaklarıyla üreten bir noktaya geldi.

"Üreten belediye"

Başkan Uysal, belediyenin üretim noktalarından biri olan Ermenek Mahallesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı marangoz atölyesini ziyaret etti. Atölyede 10 Kasım’da açılışı planlanan ve Antalyalı 170 şehidin isminin yaşatılacağı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Parkı için hazırlıkları inceleyen Başkan Uysal, “Her kuruş vergiyi, Muratpaşa’da yaşayan tüm komşularımızın yaşamına döndürüyoruz” dedi. Bunun için üreten belediye modelinin vazgeçilmez olduğunu belirten Başkan Uysal, düşük maliyetli ama kaliteli ve kullanışlı bir üretim modeline sahip olduklarını söyledi.