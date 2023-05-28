Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler Dilovası ile devam etti.

KO-MEK, el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı Dilovası ilçe sergisini vatandaşların katılımıyla açtı. Farklı renklerin buluştuğu Dilovası sergisinde birbirinden güzel binlerce eser ziyaretçiler için sergilendi. Bir kurs merkezinin bulunduğu Dilovası’nda 23 usta öğretici ve bin 754 aktif kursiyer ile eğitimler devam ediyor. Açılış öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği tasavvuf eserler ve kursiyerlerin birbirinden farklı uygulamalarıyla renklenen sergiye ziyaretçiler tam not verdi.

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Zeynep Vartu biyoloji öğretmeni olduğunu ifade ederek, "2 yıldır KO-MEK’te eğitim alıyorum. Buraya gelmemdeki amacım çocuklarımın daha iyi yetişmesi ve gelişmelerine katkı sağlamamdı. Anne ve çocuk KO-MEK çatısında eğitim alarak burada birlikte başarmanın tadını çıkarıyoruz" dedi.

"Bu yapılanlar beni çok mutlu ediyor"

KO-MEK’te güzel çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "KO-MEK vefası ile gönüllere dokundunuz, KO-MEK bohçası ile genç kızlarımızın çeyizlerine destek oldunuz, KOMEK hurması ile vatandaşlarımızın iftar sofrasına misafir olarak gönüllere girdiniz. Bu yapılanlar beni çok mutlu ediyor. Biz vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz bu kapsamda da sizlere yönelik birçok projeye imza atarak sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Bize vermiş olduğunuz bu şehr-i emaneti en iyi şekilde temsil ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından KO-MEK bohçasını yakında evlenecek olan kursiyere hediye eden Başkan Büyükakın, daha sonra protokolle birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi.

Katılımcılar

Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Dilovası ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ayhan Akay, Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Dilovası İlçe Halk Eğitim Müdürü Salih Toltar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.