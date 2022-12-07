Mudanya Belediyesi ilçe genelinde kadınların kurduğu dayanışma dernekleri ve köy kooperatiflerine verdiği desteği bir adım ileriye taşıyarak, el emeği ürünlerin satışına katkı verirken, kadınların çocuklarıyla birlikte sosyal hayata katılabileceği bir projeyi hayata geçiriyor.

Mudanya Belediyesi ilçe genelinde kadınların kurduğu dayanışma dernekleri ve köy kooperatiflerine verdiği desteği bir adım ileriye taşıyarak, el emeği ürünlerin satışına katkı verirken, kadınların çocuklarıyla birlikte sosyal hayata katılabileceği bir projeyi hayata geçiriyor.

Mudanya Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bademli mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda hazırlanan bina, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kadınların el emeği ürünlerini satışa sunabileceği, aile bütçesine katkıda bulunabileceği, sosyalleşip kültür ve sanat hayatına katılabileceği “Hanımeli İmece Evi” olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Ürünlerin satışa sunulacağı açık ve kapalı bir mekan olarak projelendirilen İmece Evi’nde ürün sergileme tezgahları, üretim ve eğitim atölyeleri, mutfak, çok amaçlı ortak kullanım alanları bulunuyor. Kadınlar ayrıca Hobi Sanat Atölyelerinde 12 branşta ilgi alanlarına göre mesleki eğitimlerden faydalanabilecek. Kadınlar ve çocuklar, sürdürülebilir bir üretim için, kompost, sıfır atık, iklim konularında her ay uzmanlarla bir araya gelecek.

Hanımeli İmece Evi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, doğal ve el emeği ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların sosyal hayata katılmalarını ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlayacakları bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kırsal kalkınmaya, köy kültürünün geliştirilmesine, üretimde sürekliliğe, istihdam ve gelirin artırılmasına destek olacaklarının da altını çizen Türkyılmaz, “Köylerimizde yetişen doğal ve organik ürünler ile kadınlarımızın el emeği ürünleri bu projeyle alıcısıyla buluşacak. Kadınlarımızın örgütlenmesini destekliyoruz. Kooperatifleşmeleri için de önemli bir adım olan Hanımeli İmece Evi hayırlı olsun” diye konuştu.