Darıca Belediyesi’nin düzenlediği kurslar, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınların ikinci evi oldu.

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği kurslar, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınların ikinci evi oldu.

Darıca Belediyesi tarafından hizmete açılan Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezlerinde (KİGEM), kadınlara yönelik birçok branşta eğitim veriliyor. KİGEM’de, dikiş, nakış ve giyim gibi birçok branşta açılan kurslara katılan kadınlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, eşi Havva Bıyık ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte kurs merkezini ziyaret etti. Kadınlarla bir araya gelen Başkan Bıyık, çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Kadınlara yönelik projelere önem verdiklerini söyleyen Muzaffer Bıyık, "Kadınları önemsiyor, kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Mahalle konaklarımızda bulunan KİGEM vasıtasıyla kadınların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Üreten ve kendini geliştiren kadınların her zaman yanında olacağız. Açacağımız satışı merkeziyle ürettiğiniz ürünleri satarak aile ekonominize katkıda bulunabileceğiniz bir ortamı da sizlere sağlayacağız" dedi.