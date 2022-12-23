Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen yılbaşı yardım kampanyası için, ilçe merkezinde stantlarını açtı.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen yılbaşı yardım kampanyası için, ilçe merkezinde stantlarını açtı.

Üreten kadınlara ve engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla Bodrum merkez bulunan Bedesten İş Merkezi meydanında açılan yardım kampanyası, 23 Aralık Cuma akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Yakaköy Engelli Sevgi Sanat atölyesi Eğitmeni Hilal Karakaş, “Bu sene de evinde üreten kadınlara destek olmak amacıyla yardım kampanyasını gerçekleştiriyoruz. 2022’nin son günlerini yaşarken biz Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü olarak her sene yapmış olduğumuz yardım kampanyamızı bu sene de üreten kadınlarımız için açmış bulunmaktayız. Yardım kampanyası cuma gününe kadar açık olacaktır. Üreten kadınlarımız için tamamen istihdam sağlamak amacıyla Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın katkılarıyla açmış olduğumuz bir yardım kampanyasıdır. Bizlere bu tür imkanları sağlayan Ahmet başkanımıza, tüm üreten kadınlar adına teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yaklaşık 20 standın açıldığı alanda yer alan Aylin Büyükdağ, “Öncelikle Başkanımız Ahmet Aras’a ve belediyemize böyle bir konuda bize destek sağladığı için çok teşekkür ederiz. Burada arkadaşlarımızla beraber kendi emeğimizle yaptığımız el ürünlerimizi sergiliyoruz. Bunun için çok teşekkür ederiz.” dedi.

Bodrum Belediyesi Kurs Merkezi Üreten Kadınlar Yılbaşı yardım kampanyası halkın ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor.