Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda oluşturulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’ el emeğini kazanca dönüştürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda oluşturulan ‘Üreten Kadınlar Pazarı’ el emeğini kazanca dönüştürüyor.

Belediye tarafından ücretsiz tahsis edilen stantlarda el işi ürünlerini, süs eşyalarını ve birbirinden lezzetli yemeklerini kazanca dönüştüren kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamına katkıda bulunmak için geliştirilen Üreten Kadınlar Pazarı projesinin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak kadınlarımızın istihdamını önemsiyoruz. Onlar için ücretsiz satış alanı tahsis ediyoruz. Her çarşamba ve cumartesi Etlik Üreten Kadınlar Pazarı’mızda buluşan ve buraya kurduğumuz stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştüren kadınlarımız ev ekonomilerine büyük katkı sağlıyorlar. Süs eşyası, yiyecek ve tekstil ürünlerinin değer bulması açısından hayata geçirdiğimiz bu projemizle kadınlarımız aynı zamanda sosyalleşme imkanı da bulunuyor” dedi.