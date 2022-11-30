Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle kırsal mahallelerde üretimleriyle hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan kadın kooperatiflerine olan desteği sürüyor. Bu çerçevede Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından, geçtiğimiz yıl kurulan Keles Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne hamur yoğurma, hamur kesme ve salça makinesi desteği verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle kırsal mahallelerde üretimleriyle hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan kadın kooperatiflerine olan desteği sürüyor. Bu çerçevede Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından, geçtiğimiz yıl kurulan Keles Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne hamur yoğurma, hamur kesme ve salça makinesi desteği verildi.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, HAGEL, Tarım Peyzaj A.Ş ve BUSKİ marifetiyle kırsal bölgelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Bursa’nın 17 ilçesindeki 40’a yakın üreten kadın kooperatifi ile derneklerini tek tek aynı çatı altına alan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar bu tür yapılara ‘yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa-sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden ekipmanlara kadar’ 2 milyon TL’ye yakın destek sağlamış oldu. Kırsal mahallelerdeki üreten kadın kooperatiflerinin daha da güçlenmesi için verdiği desteklere devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak HAGEL marifetiyle Kelesli kadınların yüzünü güldürdü. Keles’te geçtiğimiz yıl kurulan Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne hamur yoğurma, hamur kesme ve salça makinesi desteği verildi.

“Güzel sonuçlar alıyoruz”

HAGEL’in kasım ayı encümen toplantısı Keles’te gerçekleştirildi. Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve HAGEL encümen üyeleriyle birlikte Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Gülsüm Demir’e ‘HAGEL tarafından temin edilen’ ekipmanları teslim eden Başkanvekili Çelik, “Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, HAGEL ve Tarım A.Ş. ile kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle adeta 4 koldan çalışıyoruz. Bu anlamda kadın kooperatiflerimiz de önemli çalışma alanımız. Büyükşehir olarak her zaman üreten kadınlarımızın yanında olduk. Yaptığımız destekler nedeniyle güzel geri dönüşler, sonuçlar almaya başladık. Özellikle dağ ilçelerimizde bir karış toprağın bile boş kalmaması adına gerçekleştirdiğimiz projelerde güzel bir noktaya geldik” dedi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin el emeği yöresel ürünler ürettiğini belirterek, verilen destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ekibine teşekkür etti.

Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülsüm Demir, kooperatif kurulalı bir yıl olduğunu, destekler sayesinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.