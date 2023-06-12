Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Kadın Komisyonu tarafından oluşturulan “Hüma Hatun Dost Meclisi” bu sefer de “üreten kadın” temasıyla toplandı.

TDED Erzurum Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı İstek Bulut başkanlığında, ETÜ Yaşam Merkezi’nde toplanan mecliste Türk kadının tarih boyunca köy ve şehir toplumlarında dilin, kültürün, törenin hem öznesi hem de en önemli koruyucusu ve taşıyıcısı olduğuna dikkat çekilerek, Türk kadının sadece meslekî hayatta değil ev hanımı sıfatıyla da “üreten” tarafının her zaman ön planda olduğu ifade edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan TDED Erzurum Kadın Komisyonu Başkanı İstek Bulut, dost meclislerinin şehrin bir araya gelme ve istişare kültürüne, dostluk ve dayanışmaya, her programda şiir, hatırat ve musikiye yer verilmesiyle de şehrin kültürel hayatına çok önemli katkılar sunduğunu belirterek dost meclisinde ele aldıkları konularla kamuoyuna önemli mesajlar verdiklerini söyledi, programa katılanlara teşekkür etti.

Programın ilk bölümüne yönetim kurulu üyeleriyle katılan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı selamlama konuşmasında TDED’in “Dilimiz Kimliğimizdir.” serlevhasıyla yaptığı çalışmalardan ve çıkardığı yayınlardan bahsetti. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş başarılı hizmetlerinden dolayı İstek Bulut’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Programa katılan kadınlar “üreten kadın” konusunda fikirlerini paylaştı, programda şiirler okundu türküler söylendi. Hüma Hatun Dost Meclisi’nde şehit annesi, çiftçi, öğrenci, ev hanımı, emekli, mühendis, eczacı, doktor, avukat, akademisyen, öğretmen, sporcu, sivil toplum teşkilatı temsilcileri, esnaf gibi toplumun farklı kesimlerinden ve meslek gruplarından temsilciler yer alıyor.