Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının yılsonu sergisi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda 12 Haziran Pazartesi açılıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle 16 ayrı merkezde, 60 branşta düzenlendiği mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının el emeği göz nuru ürünleri, Üreten Eller Yılsonu Sergisi’nde kent sakinleriyle buluşacak. 12 Haziran Pazartesi saat 18.00’de açılacak sergi hafta boyunca gezilebilecek. Sergi, aynı zamanda Babalar Günü olan 18 Haziran akşamı Yüksek Sadakat konseriyle sona erecek.

Belediyenin eğitim, sanat ve hobi kurslarına bu yıl 4 bin 350 kişi katıldı. Sergide yağlı boya tablolardan el sanatlarına, tekstilden seramik ve heykele binlerce ürün yer alacak. Bununla birlikte müzik kurslarına devam edenler ise sergi sahnesinde konserler, dinletiler verecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9 yıl önce bin 500 kursiyerin katıldığı mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının her yıl yaklaşık 4 bin 500 kişinin devam ettiği hayat boyu öğrenme merkezi haline geldiğini söyledi. Sanatın ve kültürün insanların hayatla bağını güçlendirdiğine söyleyen Başkan Uysal, “Buna emek veren kursiyerlerimizin yorucu ve uzun yılın ardından tüm üretimlerinin kentle buluşacağı sergimize herkesi bekliyoruz” dedi.