Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer ayrıca olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı.

Ürdün’ün başkenti Amman’ın Al-Weibdeh bölgesinde dün 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından dün akşam enkaz altından kurtarılan bebeğin görüntüleri paylaşıldı. Ürdün Sivil Savunma Ekipleri, 24 saatten fazla süredir enkaz altında kalan bebeğin kurtarıldığı görüntüleri yayınlarken, Malak isimli bebeğin 4 aylık olduğu bildirildi.

Ürdün Sivil Savunma Ekipleri, Ürdün’ün başkenti Amman’da 4 katlı binanın çökmesinin ardından dün akşam enkaz altından kurtarılan bebeğin görüntülerini paylaştı. Yetkililer ayrıca olayda can kaybı sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı.

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