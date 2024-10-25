Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Londra’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede Blinken’a “İsrail’in Gazze’de etnik temizlik yaptığını görüyoruz ve buna bir son verilmeli” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun ardından İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu. Ürdün Başbakanı Necib Mikati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Londra’da görüşen Blinken, görüşmelerinde Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldı. İsrail’in Lübnan’daki saldırısını sona erdirecek diplomatik bir çözüm için “gerçek bir aciliyetle” çalışma sözü veren Blinken, Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varılmasının kritik önem taşıdığını söyledi. Aynı zamanda sivillerin korunması gerektiğini de kaydeden Blinken, “İsrail-Lübnan sınırı boyunca gerçek bir güvenliğin sağlanabilmesi için diplomatik çözüme ulaşılması ve BM Güvenlik Konseyi Kararının 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda gerçek bir aciliyet duygusuna sahibiz” dedi.

“Uluslararası hukuku ihlal ediyor”

Lübnan Başbakanı Mikati ise, hükümetin önceliğinin “ateşkes” olduğunu söyledi. Evlerini terk etmek zorunda kalan 1.4 milyon kişinin İsrail saldırılarına maruz kaldığını ifade ederek, “İsrail, sivillere, gazetecilere ve sağlık görevlilerine saldırarak uluslararası hukuku ihlal ediyor. Öncelikle, İsrail’in ateşkes konusunda gerçek bir taahhütte bulunması gerekiyor. Çünkü Arap ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkes çağrısına ilişkin önceki deneyimler güvenilirliğini etkiledi” dedi.

“İsrail’in etnik temizliği son bulmalı”

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Londra’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Son dönemde tansiyonun yeniden yükseldiği Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı görüşme, İsrail’in Gazze saldırılarının sona erdirilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, ateşkese varılması konularının yanı sıra insani yardımın aciliyeti konuşuldu. Safadi İsrail’e etnik temizliği sonlandırması için baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze’deki insani durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Safadi, Blinken’a “İsrail’in Gazze’de etnik temizlik yaptığını görüyoruz ve buna bir son verilmeli” dedi. Safadi, “Bölgede yaşanan bu kabusu atlatabilmemiz için sizin öncü rolünüz çok önemli. Şu anda gerçekten bölgesel bir savaşın eşiğinde duruyoruz. Bölgeyi bundan kurtarmanın tek yolu İsrail’in Gazze’ye, Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurması; Batı Şeria’da durumu uçuruma sürükleyen tek taraflı ve yasadışı tedbirleri sonlandırmasıdır. Bunun sona ermesini ve herkesin güvenliğini garanti altına alacak adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını gerçekten konuşabileceğimiz bir yere ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Çok kritik bir dönemde olunduğunu vurgulayan Safadi, “Dediğiniz gibi, etnik temizliğin yapıldığını gördüğümüz Gazze’nin kuzeyinde insani durum oldukça zor ve kötü” dedi. “Savaşı haklı çıkaracak gerekçeler olamaz” diyen Ayman Safadi, “Silahlar susmalı, diplomasi öncelik olmalı ve tüm bölgeyi olup bitenlerin neden olduğu uçurumdan kurtarmalıyız. Dediğim gibi rolünüz oldukça kritik. Ancak, şu anda konuştuğumuz en önemli konu kuzey Gazze’deki durumu ele almak olmalı. Ne yazık ki bölgedeki durum her görüşmemizde daha da kötüye gidiyor. Bu bizim çabalarımızın eksikliğinden değil kimseyi dinlemeyen bir İsrail hükümetinin var olmasından kaynaklanıyor ve artık buna bir son verilmeli” ifadelerini kullandı.

“Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi konusunda önemli görüşmeler yaptık”

Blinken ise devam eden çatışmada diplomatik çözüme erişmenin acil olduğunu söyledi. Ürdün’ün bölgede çeşitli konularda ABD’nin önemli bir ortağı olduğunu ve kaydeden Blinken, “Ürdün, Filistinlilerin Gazze’de ihtiyaç duyduğu desteği sağlamada da kritik bir ortak. En üst seviyede destek sağlamak için birlikte çalışıyoruz ve Ürdün de bu konuda önemli bir liderlik rolü üstlendi. Bu hafta, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve bundan sonrası için bir yol çizilmesi konusunda önemli görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler devam edecek” dedi.