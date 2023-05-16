Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’den ilan ettiği, Türkiye’yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirecek olan "Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi" (URAYSİM) projesi ile ilgili çalışmalar Anadolu Üniversitesi öncülüğünde devam ediyor.

Bu çerçevede Türkiye’nin milli projesi URAYSİM’de önemli bir gelişme yaşandı. URAYSİM; Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, YÖK Başkanı ve TÜBİTAK Başkanı’ndan oluşan Yeterlik Komitesi tarafından, 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun çerçevesine alınarak tüzel kişilik kazandı.

URAYSİM Yönetim Kurulu TÜRASAŞ ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen URAYSİM Yönetim Kurulu Toplantısına Mustafa Metin Yazar (TÜRASAŞ Genel Md.), Prof. Dr. Fuat Erdal (Anadolu Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa Tuncan (Eskişehir Teknik Üniversitesi), Dr. Yalçın Eyigün (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM), Ufuk Yalçın (TCDD Taşımacılık A.Ş.), Gürhan Albayrak (Albayrak Makina A.Ş.) Dr. Tolgahan Kaya (RUTE), Abdullah Bocan (Durmazlar Makina A.Ş.) ve Yiğit Belin (Bozankaya A.Ş.) katıldı.

“URAYSİM, Eskişehir’imiz açısından son derece kritik bir tesis”

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun dileklerini ileterek, URAYSİM hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eskişehir’imiz bugüne kadar birçok ulusal markaya ev sahipliği yaptı. Yeni dönemde vizyonumuz artık birçok küresel markaya da ev sahipliği yapması yönündedir. Eskişehir’de ’URAYSİM’ adlı bir test ve sertifikasyon merkezi Alpu’da oluşturuldu. Yapılarımız büyük oranda tamamlandı. İçeride kullanılacak test ve donanım cihazları geliyor. URAYSİM, Eskişehir’imiz açısından son derece kritik bir tesis. Sadece Türkiye’de üretilen raylı sistem araçlarına değil inşallah bizim yurt dışına gönderdiğimiz bedel ödediğimiz bu testleri, artık yurt dışından bize gelip bu merkezi kullanmak suretiyle test ve belgelendirme işlerini burada yaptırmış olacak. Bir döviz girdisi sağlamış olacağız. O açıdan bugün itibarıyla URAYSİM Yönetim Kurulunun ilk defa bir araya geliyor olması ve ilk toplantısının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

“URAYSİM yalnızca üniversitemizin, şehrimizin değil Türkiye’nin milli projesidir”

URAYSİM’in 6550 Sayılı Kanun çerçevesinde desteklenmesi hakkında görüşlerini paylaşan Rektör Erdal şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’den ilan ettiği Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi, yalnızca üniversitemizin, şehrimizin değil, Türkiye’nin milli projesidir. URAYSİM’in 6550 Sayılı Kanun çerçevesinde desteklenmesi projenin hızla faaliyete geçmesini sağlayacak. Bu proje raylı sistemler alanında ülkemize çağ atlatacak. Hem şehrimize hem ülkemize önemli bir ekonomik kaynak oluşturacak. Raylı sistemler alanında ülkemizde var olan ekosisteme yeni bir boyut kazandıracak. Yeni istihdam imkanları sunacak. Anadolu Üniversitesi olarak şehrimiz, ülkemiz için bu projeye tüm imkanlarımız ile sahip çıkıyoruz. Bugün ülkemiz, dünyanın lider ülkeleriyle bu alanda rekabet etmek için çok önemli projeler ortaya koyuyor. Biz de bu milli projeyi gerçekleştirmek için oldukça titiz davranıyoruz ve yoğun bir gayret içeresindeyiz. Projemizin sağladığı yeterlik sonucunda kazandığı yeni tüzel kişilik ve kanun çerçevesinde desteklenecek olması bizi çok mutlu etti. Eskişehir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”