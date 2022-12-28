Van’da 2005 yılında kurulan Urartu Göz, yurt içi ve yurt dışı verdiği sağlık hizmetiyle il ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Van’da 2005 yılında kurulan Urartu Göz, yurt içi ve yurt dışı verdiği sağlık hizmetiyle il ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Van’da kurulduğu günden itibaren hedeflerine doğru ilerleyen Urartu Göz, gerek yurt içi gerekse yurt dışı verdiği sağlık hizmetiyle il ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucusu Dr. Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, sağlık turizminin ülke için önemli bir turizm geliri olduğunu ifade etti. Urartu Göz’ün Van’da sağlık turizm yetki belgesini çıkaran ilk kuruluş olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Bu anlamda Irak’ın kuzeyi ve çok daha az oranla İran bölgesine hitap etmekteyiz. Hem göz hem de fizik tedavinin yanında cildiye konusunda da bölge halkına hizmet vermeye devam etmekteyiz. Göz konusunda özellikle Irak’ın Erbil, Duhok ve Zaho illerinden önemli anlamda hastalarımız gelmekte ve onlara modern göz teknolojisi ile gerekli ameliyatları, tetkik ve muayenelerini yapmaktayız. Oradaki bölgesel ve ulusal televizyon kanallarıyla gerekli reklam anlaşmalarını yaptık. Ben, Operatör Dr. Baran Bari İlhan Bey ve diğer klinik doktorlarımız ara ara o bölgeye hasta muayenesi için gideceğiz. Haliyle hem ilimiz hem bölgemiz hem de genelde ülkemizin sağlık turizminden üzerine düşeni alacaktır diye hedeflemekteyiz” dedi.

Urartu Göz olarak sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarının bundan sonrada artarak devam edeceğini belirten Dr. Yazıcıoğlu, “2023 yılının hem cumhuriyetimizin yüzüncü yıl kuruluş yıldönümü olması hem de büyüyen bir ülke olmamız sebebiyle çok ferah ve müreffeh geçmesini umut etmekteyiz. Tabi ekonomik sıkıntıların ülkemizin büyük kesiminde olumsuz yansıması olmuştur. Umarım bu yıl bu sıkıntıları çözeriz. Urartu Göz ailesi olarak daha da büyümeyi hedefliyoruz. Daha fazla istihdam oluşturup, daha fazla iş üretmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ekonomik anlamda daha iyi günler olmasını diliyor, daha iyi şartlarda insanların yaşamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.