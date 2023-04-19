Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz’de vitrektomi ameliyatları başarıyla gerçekleştiriliyor.

Yıllardır Van ve bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, göz cerrahisinde modern yöntemler kullanarak vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Yıllardır bünyesine kattığı ileri teknoloji ürünü olan vitrektomi cihazıyla gözün arka tarafında meydana gelen birçok hastalığa müdahale etme imkanı yakaladıklarını ifade eden Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, “Vitrektomi cihazımızla gözün arka tarafından meydana gelen retina dekolmanı gibi, göz içi kanama vitreus hemorajisi gibi, gözün arka tarafında delik olması maküler hole gibi veya gözün arka tarafından zar oluşması epiretinal membran gibi hastalıklara müdahale edebiliyoruz. Urartu Göz olarak gözün en ön tabasından kornea olan, gözün en arka tabakası olan retina tabakasına kadar hemen hemen her tabakalara müdahale edebiliyoruz” dedi.