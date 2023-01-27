Van’da yıllardır hizmet veren Urartu Göz’de akıllı lazer uygulamaları başarıyla gerçekleştiriliyor.

Van’da yıllardır hizmet veren Urartu Göz’de akıllı lazer uygulamaları başarıyla gerçekleştiriliyor.

Yıllardır Van ve bölge halkına sağlık anlamında hizmet veren Urartu Göz, en yeni teknolojiyi vatandaşların ayağına getiriyor. Türkiye’nin sadece belli merkezlerinde olan akıllı lazer uygulamasını yıllardır Van’da başarıyla uygulayan Urartu Göz, yöre halkına hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, Van ve bölgenin göz konusunda öncülüğünü yaptıklarını ifade etti. Urartu Göz’de akıllı lazerin yıllardır başarıyla gerçekleştirildiğini belirten İlhan, "Bu uygulamada kornea dokusunda, çok daha gelişmiş bir yöntemle ve dokuya en az zarar verecek şekilde lazer atımları yapılmaktadır. Bu uygulamayı Türkiye’de sadece 11 merkez yapmakta ve o merkezlerden biri de biziz" dedi.

Akıllı lazer uygulaması ile kısa sürede vatandaşların sağlığına kavuşabildiğini vurgulayan İlhan, "Akıllı lazer uygulaması ile artık miyoptan, hipermetroptan ve astigmattan çok daha güvenli, çok daha kısa sürede halkımızın kurtulmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.