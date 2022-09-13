Van’da Urartu Göz uzmanları, çocukluk ve yaşlılık çağında gözlerde birçok hastalığın ortaya çıktığına dikkat çekerek, insanların mutlaka yılda en az bir defa göz kontrolüne gitmesini tavsiye etti.

Van’da Urartu Göz uzmanları, çocukluk ve yaşlılık çağında gözlerde birçok hastalığın ortaya çıktığına dikkat çekerek, insanların mutlaka yılda en az bir defa göz kontrolüne gitmesini tavsiye etti.

İnsan vücudunun olağanüstü olduğunu ifade eden Urartu Göz kurucularından Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, insanların her yaşta bazı hastalıklara yakalanabildiğini söyledi. Yazıcıoğlu, “Örneğin çocukluk çağında tek taraflı katarak, göz içi tümörlerden tutun da, yaşlılık çağında göz tansiyonu, katarak ve sarı nokta hastalıkları gibi göz hastalıkları oluşmaktadır. Bizler halkımıza, insanlarımıza hiçbir sıkıntı olmasa bile yılda bir sefer göz doktoruna gitmelerini tavsiye ediyoruz. Erişkin yaşta, yenidoğan ve çocukluk yaş grubunda da bunu mutlaka uygulamakta fayda vardır” dedi.

Bazı göz bozuklukları ve göz arkası hadiselerinin ancak uzman bir göz doktoru tarafından değerlendirildiğinde farkına varılabildiğine dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Bir çocuğun bir gözünde göz bozukluğu varsa, diğer gözüyle çocuk dünyayı iyi gördüğü için aile farkına varamayabiliyor. Bu tür durumlarda bizler bunu teşhis edebiliyoruz. 60 yaş sonrası katarakt, sarı nokta ve göz tansiyonu gibi hastalıklar, esasında genetik bir neticedir. Bunu bir menopoz gibi, bir prostat gibi ileri yaş hastalığı kabul edip, yılda bir göz doktoru tarafından değerlendirilmesi uygundur. Bu tür şeyleri bazen biz bile makinalarda test yaptıktan sonra tespit edebiliyoruz. Bu nedenle halkımızın yılda en az bir sefer göz doktoru kontrolüne gitmesini istiyoruz. Urartu Göz olarak 6’sı göz ve anestezi, 2’si fizik tedavi olmak üzere 8 uzman hekimle halkımızın hizmetindeyiz. Hastalarımızın göz ve fizik tedavi ile ilgili sorunlarında, çağın getirdiği son teknolojiyi kullanarak hizmetimize devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.