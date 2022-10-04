Van’ın önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Urartu Göz Müdürü Umut Dağdemir, bu yıl 12’ncisi düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın beklentileri karşıladığını belirtti.

Van’ın önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Urartu Göz Müdürü Umut Dağdemir, bu yıl 12’ncisi düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın beklentileri karşıladığını belirtti.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 250 firmanın katıldığı Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yer aldıklarını ifade eden Urartu Göz Müdürü Umut Dağdemir, Van’da sağlık turizmi yetki belgesine sahip bir kuruluş olduklarını ifade etti. 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda Urartu Göz Merkezinin stant açtığını belirten Dağdemir, “Burada komşularımız olan İran, Irak ve Azerbaycan bölgelerinden gelen ve fuarda yer alan kuruluşlarla görüşmeler sağladık, bağlantılar kurduk. Amacımız hem yurt dışında hem yurt içinde sağlık turizmi adı altında turistlerimize sağlık hizmeti sunabilmek ve ülkemize döviz girişini sağlamaktır” dedi.

Fuarın genel anlamda beklentilerini karşıladığının altını çizen Dağdemir, “Fuar sayesinde birçok insanla ve yetkili ile görüşmeler sağladık. Hatta İran ve Irak pazarında da bir merkez kurarak, bağlantılarımızı daha sıkı kurmak adına girişimlerde bulunuyoruz. Bu doğrultuda Irak’ta da yatırımlar yapmayı planlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Her yıl yapılan Urartu Göz Günleri’nin 8 Ekim’de yapılacağını da sözlerine ekleyen Dağdemir, “Geleneksel Urartu Göz Günümüzde Türkiye genelinde 60’a yakın göz hekimini ağırlayacağız. Bunun haricinde de fuarda kurduğumuz bağlantılar sonucunda İran ve Irak’tan da 10 yabancı göz hekimini de yine ilimizde ağırlayacağız. Bu da Van’da bir ilk olacak” diye konuştu.