Üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre sıralayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından hazırlanan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2022-2023 verileri açıklandı. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) geçen yıla göre iki basamak yükseldi.

Üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre sıralayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından hazırlanan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2022-2023 verileri açıklandı. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) geçen yıla göre iki basamak yükseldi.

Bu yıl Türkiye genelinde toplam 183 üniversite listeye girme başarısı gösterdi. ASÜ, 602 puanla, tüm üniversiteler genel sıralamasında 77’inci, listeye girebilen 121 devlet üniversitesi arasında 63’üncü, 2000 yılından sonra kurulan ve listede yer alabilen 112 üniversite arasında ise 24’üncü basamakta yer aldı. URAP, makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, ulusal ve uluslararası ortak makale sayısı, TÜBİTAK proje sayısı gibi toplam 15 gösterge üzerinden değerlendirmeleri yapılıyor ve sıralamaları belirliyor. Kurum, üniversitelerin gelişmeye açık yanlarına dikkat çekmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyor ve kamuoyu ile paylaşıyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün akademik performansının her geçen yıl biraz daha geliştiğini ifade ederek, “Bu, gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte yapılan tüm değerlendirmelerde net biçimde görülüyor. Emeği geçen ve katkı veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.