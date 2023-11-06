URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yapılan 2023-2024 Türkiye sıralaması açıklandı. Sıralamada EBYÜ yerini aldı.

Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarını çeşitli akademik ölçütlere göre değerlendiren URAP 2023-2024 Türkiye sıralaması verilerine göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 188 üniversite arasında 90. sırada yer aldı. Sıralama dâhil olmayı başaran 87 tıp fakültesi içerisinde ise EBYÜ Tıp Fakültesi 61. sıraya yerleşti.

Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2023-2024 Türkiye sıralamalarındaki göstergelere, üniversitelerin proje sayıları ile yurt içi ve uluslararası ortak makale sayısı ve uluslararası üniversitelerle ortak makale sayısı da eklendi. Geçen yıl 9 olan derecelendirme göstergesine, 6 yeni gösterge eklenerek toplam gösterge sayısı 15’e çıkarıldı. Sıralamalarda, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP tarafından yapılan sıralamada üniversiteler; makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurtiçi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurtiçi ortak makale sayısı, proje sayısı ve öğretim üyesi başına düşen proje sayısı olmak üzere 15 göstergede değerlendirildi.