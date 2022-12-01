Diyarbakır’da bin canlı doğumda görülen sağ böbreğinin çıkışında darlık ve buna bağlı olarak böbrekte şişlik meydana gelmesiyle Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran 6 yaşındaki Hira, böbrek yetmezliğinden kurtuldu.

Diyarbakır’da bin canlı doğumda görülen sağ böbreğinin çıkışında darlık ve buna bağlı olarak böbrekte şişlik meydana gelmesiyle Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran 6 yaşındaki Hira, böbrek yetmezliğinden kurtuldu.

Hastanede görev yapan doktorlar, Hira’nın durumunu ameliyat öncesi sıkı takip etmesi sonucunda böbrek fonksiyonlarında zamanla düşüş olduğunu fark etmesiyle ameliyat kararı aldı. Ameliyat sürecinin yaklaşık 2,5 saat sürdüğü operasyonda Hira’nın böbreğine bir adet stent yerleştirildi. Yapılan pyeloplasti ameliyatından sonra 6 yaşındaki Hira, böbrek yetmezliğinden kurtularak sağlığına kavuştu.

Ameliyat sürecinin iyi geçtiğini belirten Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Ürolojisi Uzmanı Dr. Mehmet Uğur Yılmaz, hastanın bir ay sonra böbreğine yerleştirilen stentin çıkarılacağını söyledi.

Hira’nın sağ böbreğindeki dar kısmın kesilip çıkarıldığını ifade eden Dr. Yılmaz “Hira kızımız 6 yaşında. Doğuştan sağ böbreğinin çıkışında darlık olan ve buna bağlı olarak böbrekte ciddi derecede şişmesi olan hastamız. Takip edilen süreçte böbrek fonksiyonlarında git gide düşme oldu. Bu sebeple hastamızı ameliyat yapmaya karar verdik. Sağ böbreğindeki dar kısmı çıkardık ve sağlıklı böbrek dokusuyla üreter böbreği tekrardan birbirine bağladık. Hira kızımıza Pyeloplasti ameliyatı yaptık. İnşallah böbreğindeki fonksiyon kaybı bundan sonra duracak. Ameliyat süreci yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Bu ameliyatla dar kesimi kesip çıkardık. Tekrardan hastamızın böbreğini onardık. Böbreğin içerisine bir adet stent yerleştirdik. O stenti de inşallah yaklaşık bir ay sonra yine kapalı yolla çekip çıkaracağız. Ameliyat sonrası kızımız gayet iyi” dedi.

“Bu hastalık anne karnında yapılan ultrasonlarda fark ediliyor”

Üreteropelvik Darlık (UP Darlık)’ın doğuştan olan bir durum olduğu söyleyen Dr. Yılmaz, “Bu hastalık anne karnında yapılan ultrasonlarda fark ediliyor. Bu hastaların hepsini ameliyat yapmıyoruz. Sadece hastalarımızın fonksiyonlarının düşmesiyle ameliyat sürecini başlatıyoruz. Takip edilen süreçte eğer böbrek fonksiyonları düşüşe geçerse buna bağlı olarak böbrek yetmezliğine gidilirse böbreklerde onarım yapıyoruz” diye konuştu.

“UP Darlık hastalığı bin canlı doğumda birdir”

“Bu hastalığın belirtileri ilgili taraf böbrekte ağrı, idrar yolu enfeksiyonu ve bunlara bağlı olarak böbrek yetmezliğine kadar giden sonuçlar doğuyor” diye konuşan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu hastalığın görülme sıklığı yaklaşık bin canlı doğumda birdir. Ama dediğim gibi herkese cerrahi müdahale gerekmiyor. Çocukları biz periyodik olarak ultrason ve görüntüleme yöntemleriyle takip etmekteyiz. Çok düşük bir gruba ameliyat ihtiyacı duyuluyor. Bu grup da böbrek fonksiyonlarında kötüleşme olanlardır.”