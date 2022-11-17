Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından Gölevi Mahallesi’ndeki alanda kurulması planlanan 68 dönümlük Batıpark projesi hayata geçiriliyor.

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından Gölevi Mahallesi’ndeki alanda kurulması planlanan 68 dönümlük Batıpark projesi hayata geçiriliyor.

DOKAP tarafından desteklenen ve Kadınlar Plajı ile Cüri Deresi arasında bulunan alana 68 dönümlük alanda Batıpark kuruluyor. Yapılacak proje içerisinde seyir terasları, piknik alanları, engellilerin de plaj içerisinde rahatlıkla gezebileceği ve denize girebileceği platformlar, çocuk oyun alanları, voleybol ve basketbol sahaları, tematik kumul bahçesi, karavan park alanı, otopark, şifalı manyetik kum terapi havuz alanı, tuvalet, duş, büfe, hediyelik ve yöresel ürün satış reyonları ve gezinti rotaları yer alacak.

“68 dönümlük alanda proje hayata geçirilecek”

Ünye’nin 27 kilometrelik bir deniz kıyısında yapılması planlanan 68 dönümlük Batıpark projesini anlatan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Ünye Belediyesi tarafından ilçenin vizyon projelerinden biri daha hayata geçiyor. Ünye Gölevi mahallesinde Kadınlar Plajı ile Cüri Köprüsü arasında yer alan ve deniz kıyısında bulunan 68 dönümlük alana Batıpark projesi yapılarak kentin turizme önemli bir ivme kazandırılacak. 27 kilometre deniz kıyısı olan bir şehrin turizme hizmet edecek noktalarının da bu oranda olmamasından, gelen misafirlerimizin de bundan istifade etme ile ilgili sıkıntılarından kaynaklı hadiselere hep birlikte şahit oluyorduk. Bu durumdan hareketle doğayı koruyarak turizme hizmet edecek Batıpark projemiz için çalışma başlattık. Burada hem plajdan istifade ederken hem diğer sosyal faaliyetleri ile ilgili işlevselliği de ön planda tuttuk. Projemizi zenginleştirerek park alanında keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak etkinlik alanları düşündük. Sportif faaliyetlerin yapılabileceği alanlar, çocukların kendi aralarında vakit geçirebilecekleri oyun gurupları yerleştirmeyi planladık. Yürüyüş yapılabilecek alanları belirledik. Oradaki doğal yapıyı da bozmadan oluşturduğumuz mekânlar içerisinde hemşerilerimizin dinlenebilecekleri piknik anlamında istifade edebilecekleri lokasyonları da oluşturduk. Batıpark projesi ile ihtiyaçlara cevap verecek bir turizm destinasyon alanı kente kazandırılırken, aynı zamanda alan Ünye’nin ilk engelsiz plaj olma özelliği de taşıyacak. Bilindiği üzere son dönemlerde karavan park turizmi de çok öne çıkmakta. Projemizin belirli bir noktasında karavan parka hizmet edecek bir alanı da bu projemizin içerisinde düşünerek yola çıktık. Bu projemizi kazandırdığımızda şehrimizin nüfusunun en çok artmaya ve yoğunlaşmaya başladığı o bölgede de böyle bir ihtiyacın giderilmesine bu süreçte imkân ve katkı sunmuş olacağız” dedi.