Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve çabalarıyla büyütülen, rıhtım sayısı arttırılan ve tarihinde ilk defa Ordu-Rusya arasında Ro-Ro seferlerinin başladığı Ünye Limanı’ndan kruvaziyer gibi yüksek tonajlı gemilerin yararlanması için su derinliği arttırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve çabalarıyla büyütülen, rıhtım sayısı arttırılan ve tarihinde ilk defa Ordu-Rusya arasında Ro-Ro seferlerinin başladığı Ünye Limanı’ndan kruvaziyer gibi yüksek tonajlı gemilerin yararlanması için su derinliği arttırılıyor.

Ulusal ve uluslararası nitelik kazanması için Ünye Limanı’nda yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından büyük yüksek tonajlı ve kruvaziyer gibi gemilerin girişine elverişsiz olan Ünye Limanı yapılan büyütme ve kapasite artırma çalışmaları ile standartlara uygun hale getiriliyor.

Bu kapsamda Ünye ilçesini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların devam ettiği Ünye Limanı’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Ünye Limanı’nın her geçen gün daha da aktif bir liman haline geleceğini belirtti.

“Hem ticaret gelişecek hem de ekonomik olarak kalkınacağız”

Ünye Limanı’ndaki çalışmaların tamamlanması ile birlikte Ordu’da hem ticaretin gelişeceğini hem de şehrin ekonomik anlamda kalkınacağını söyleyen Başkan Güler şunları kaydetti:

“Ünye Limanı’ndaki çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Bizim burada yapmak istediğimiz limanın temizlenmesi, derinliğinin 7,5 metre draft seviyesine düşürülmesi ve büyük gemilerin buraya yanaşmasını sağlamak. Bundan sonra sadece Samsun, Giresun, Tokat bizim komşumuz değil, Rusya’dan itibaren bütün Avrupa gemilerin geldiği limanlar bizim komşumuz oluyor. Burası çok aktif bir liman olacak. Ro-Ro ve kruvaziyer gemilerinin geldiği bir liman olacak. Bütün hazırlığımız ilimizin büyük bir çekim merkezi haline gelmesi için. Bunu yaptığımız zaman hem ticaretimiz gelişecek hem esnafımız para kazanacak. Bu da işsizliğin azalması ekonomik olarak da kalkınmamızı sağlayacak. Bu kapsamda gece gündüz derinleştirme çalışmalarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımıza da yoğun bir şekilde devam ediyoruz.”

Ticaret hacmi artacak

Ünye Limanı’nda 80 bin metrekare iç liman dolgusu devam ederken kapalı depolar ile siloların yapılması, 220 m uzunluğunda ve -10 m derinliğinde yeni rıhtım yapılması, dış liman olarak adlandırılan ana mendirek ve rıhtımlar ile yeni dolguların yapılma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ünye Limanı’nda yapılan çalışmalar ile birlikte Orta ve Doğu Karadeniz illerinin nüfus açısından orta noktada bulunması ile gerek dış gerekse iç ticaret lojistik maliyetlerini düşürürken Ordu’nun ticaret hacmini ise artıracak. Karadeniz-Akdeniz ve Ünye-Akkuş-Niksar Yolu gibi stratejik yollarla da birleşerek ivme kazanacak olan Ünye Limanı ile birlikte deniz ticareti aksamadan devam edecek. Böylelikle Ünye Limanı mevcutta bulunan diğer limanlar gibi eşit şartlara getirilerek hem il ekonomisine hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde yön verecek. Öte yandan lojistik, sanayi gibi faktörleri de doğrudan etkileyecek liman istihdama da katkı sağlayacak.